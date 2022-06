Britney si è sposata e canta Vogue insieme a Madonna | Donatella | Paris e Selena

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 giugno 2022)ha detto sì! Il terzo matrimonio dellante – con il modello Sam Asghari con cui stadal 2016 – si è celebrato ieri ed è stato tutto top secret. Questo perché probabilmente avrà venduto l’esclusiva a qualche magazine. Fra gli invitati, come già sappiamo,(con cui ha collaborato in Me Against The Music);Hilton (sua amica di scorribande dal 2007);Gomez (una delle pochenti sue fan ad esserle sempre rimasta vicino);Versace (che le ha fatto l’abito) e l’attrice Drew Barrymore. Proprio quest’ultime si sono rese partecipi di un simpatico siparietto in cui intonano a cappelladi. Visualizza questo post su ...