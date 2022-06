Bper presenta il piano industriale al 2025 | 1 miliardo agli azionisti | 300 filiali chiuse e 3 300 esuberi Il titolo perde il 13%

(Di venerdì 10 giugno 2022)travolta dai realizzi a Piazza Affari dopo lazione di unalche prevede corposi dividendi a fronte di un to degli sportelli e dei dipendenti. L’istituto che ha appena rilevato l’80% del capitale di Carige è stato ma nera del Ftse Mib, lasciando sul terreno il 12,9% in una giornata segnata di per sé dalle vendite causa una Bce aggressiva sui tassi e incerta sul contenimento dello spread. Ilstima che sia possibile realizzare un utile netto di 800 milioni al, con la distribuzione nel corso del quadriennio di dividendi per almeno undi euro e il mantenimento di “un’elevata solidità patrimoniale”. Di pari passo arriveranno la chiusura di 600 ...

Tra i finanziari male anche Unipol ( - 8,2%), primo azionista di, e Nexi ( - 6,93%). Non sono ...27%), seguita da Ferrari ( - 1,61%), che la prossima settimanail nuovo piano industriale, ...Negli ultimi minuti il titolo sia 4,487 euro, con un crollo del 7,27% alimentato da forti ... La società si e detta fiduciosa di rinnovare il contratto bancassicurativo conBanca e Banca ...Milano, 10 giu. (askanews) - "Chiediamo al management di BPER Banca, proprio in questo momento di svolta che anticipa una aggregazione importante come quella di Carige, di avere una visione imprendito ...(Teleborsa) - "Oggi come banca siamo concentrati solo una cosa: primo integrare Carige nei tempi e nei modi che ci siamo dati, poi focalizzarci sul piano", per cui "non sono allo studio né in vista op ...