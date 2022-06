Bper, piano industriale con cedole per 1 miliardo. Utile 2025 a 800 milioni. Titolo a picco (Di venerdì 10 giugno 2022) Previsti un taglio di 600 filiali, 3.300 uscite e 1.450 assunzioni. L’ad Montani: «Obiettivi ambiziosi ma alla nostra portata» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 giugno 2022) Previsti un taglio di 600 filiali, 3.300 uscite e 1.450 assunzioni. L’ad Montani: «Obiettivi ambiziosi ma alla nostra portata»

Pubblicità

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Che cosa prevede il piano industriale di #Bper e che cosa è successo in Borsa al titolo del gruppo bancario. Fatti, numer… - newsfinanza : Bper: cede in Borsa (-9%) con nuovo piano industriale - StartMagNews : Che cosa prevede il piano industriale di #Bper e che cosa è successo in Borsa al titolo del gruppo bancario. Fatti,… - InvestingItalia : Bper punta a 800 million utili in 2025, dividendi per almeno 1 mld in nuovo piano - - fisco24_info : Bper: cede in Borsa (-9%) con nuovo piano industriale: In giornata pessima per il settore bancario italiano -