Bper, Montani: ‘Nuova fase sviluppo con piano al 2025, obiettivi ambiziosi ma realizzabili’ (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Il piano industriale al 2025 “delinea una nuova fase di sviluppo del Gruppo Bper con obiettivi ambiziosi ma che sappiamo essere alla nostra portata, facendo leva sui ragguardevoli risultati raggiunti oggi in termini di miglioramento del posizionamento competitivo, redditività e qualità del credito”. Lo afferma l’amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, commentando il nuovo piano. L’utile netto atteso al 2025 di 800 milioni di euro “sarà raggiunto grazie al potenziamento delle nostre fabbriche prodotto nei business strategici del gruppo rafforzando il nostro modello di banca multi-specialista, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la componente commissionale all’interno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilindustriale al“delinea una nuovadidel Gruppoconma che sappiamo essere alla nostra portata, facendo leva sui ragguardevoli risultati raggiunti oggi in termini di miglioramento del posizionamento competitivo, redditività e qualità del credito”. Lo afferma l’amministratore delegato di, Piero Luigi, commentando il nuovo. L’utile netto atteso aldi 800 milioni di euro “sarà raggiunto grazie al potenziamento delle nostre fabbriche prodotto nei business strategici del gruppo rafforzando il nostro modello di banca multi-specialista, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la componente commissionale all’interno ...

