Boxe | Fabio Turchi e Richard Riakporhe in cerca del pass per la sfida al Mondiale cruiser IBF

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ancora poco più di ventiquattr’ore alladiche, di fatto, è una semifinaleper il titolo iridato deiIBF. “The Stone Crusher” deve vedersela con il britannico, che tutti gli allibratori british danno come strafavorito, ma non lo è poi così tanto. Poco fa si è svolta la cerimonia del peso, che ha visto il pugile tricolore raggiungere quota 90.4 kg e quello battente bandiera britannica 90.7. Il combattimento si preannuncia particolarmente variegato per alcuni aspetti: con la sua altezzapuò senz’altro mettere in difficoltàanche in funzione dell’allungo. L’azzurro dalla sua ha esperienza, mobilità di gambe e velocità di braccia, oltre a quell’essere mancino che a più ...

fight_shield : #RiakporheTurchi verrà trasmesso gratuitamente e on demand sulla nota piattaforma streaming! #TSOS // #FIGHT //… - PhryneFisher4 : RT @FN_Verona: ITALICA SPORT E AVVENTURA a #Verona Ringraziamo Fabio Tuiach, testimonial e campione di boxe, il maestro Carlo Pellegrini… - fight_shield : Un grande notte attende la boxe italiana. Fabio Turchi sul quadrato di Londra, per assicurarsi la chance mondiale.… - FedPugilistica : ??????BOXE RING LIVE ?? INSTAGRAM FPI ?????? ?? 8/6/22 ??H 12 ?????? Annalisa Brozzi ?????? Fabio Turchi ?????? Matteo Signani… - LepMichele : RT @LucaCastellini: ITALICA SPORT E AVVENTURA a #Verona Ringraziamo Fabio Tuiach, testimonial e campione di boxe, il maestro Carlo Pelleg… -

