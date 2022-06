Borsa, Milano chiude con tonfo del 5,17% e brucia 39 miliardi (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo spread balza a 227 punti. A Piazza Affari crolla il titolo di Bper nel giorno della presentazione del nuovo piano. Male anche Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo Leggi su corriere (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo spread balza a 227 punti. A Piazza Affari crolla il titolo di Bper nel giorno della presentazione del nuovo piano. Male anche Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo

Agenzia_Ansa : Borsa: Milano in caduta con l'Europa perde il 5%. Nuova tornata di stop: tocca a Unipol, Fineco e Banca Generali.… - Agenzia_Ansa : Borsa: Milano perde il 4,6%, raffica di sospensioni tra le banche. Effetto della Bce sui rendimenti Btp e dell'inflazione Usa #ANSA - Agenzia_Ansa : Nuova corrente di vendite sulla Borsa di Milano, che conferma il suo ruolo di peggiore d'Europa negli ultimi due gi… - MKT_INS : Chiusura #Borsa: #FtseMib di Milano in perdita del 5,2% a 22.547 punti. Chiudono in rosso anche l’#Ibex35 di Madrid… - News24_it : Borsa, Milano chiude con tonfo del 5,17% e brucia 39 miliardi - Corriere della Sera -