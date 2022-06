Boom Valeria Marini! Dopo il Grande Fratello Vip, arriva l’amore (Di venerdì 10 giugno 2022) Valeria Marini ha finalmente ritrovato l’amore Dopo il Grande Fratello Vip: ecco chi è il nuovo fidanzato! La fascinosa Valeria Marini sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo, Dopo la fine della sua relazione con Patrick Baldassarri, con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip. Un nuovo inizio per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 10 giugno 2022)Marini ha finalmente ritrovatoilVip: ecco chi è il nuovo fidanzato! La fascinosaMarini sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo,la fine della sua relazione con Patrick Baldassarri, con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip. Un nuovo inizio per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

valeria_visini : RT @ProfCampagna: In questi mesi, sono stati portati in canile 117mila cani. Dal boom delle adozioni dei pelosetti per raggirare le chiusur… - Lady_Pirate : Puntatone boom e nuova stagione finale molto promettente!???????? Niente male i nuovi arrivi poi, mi intriga molto la… - nonsproloquiare : abbiamo fatto boom by Valeria Marini? #bastardispace -