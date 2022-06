Boom Isola dei Famosi! “Vi svelo il nome del vincitore”: colpo di scena a pochi giorni dalla finale (Di venerdì 10 giugno 2022) Uno degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi ha svelato al pubblico italiano chi secondo lui si porterà il reality a casa: l’anticipazione. Nel corso delle ultime ore uno degli ex naufraghi che ha partecipato all’Isola dei Famosi ha espresso il suo parere su chi secondo lui vincerà questa edizione del reality show. Andiamo quindi a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Uno degli ex naufraghi dell’dei Famosi ha svelato al pubblico italiano chi secondo lui si porterà il reality a casa: l’anticipazione. Nel corso delle ultime ore uno degli ex naufraghi che ha partecipato all’dei Famosi ha espresso il suo parere su chi secondo lui vincerà questa edizione del reality show. Andiamo quindi a L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

____cristina__ : RT @sun_loris_: Boom di ascolti per l’isola. 20,5% di share. Chissà come mai.?? #SoleArmy #Isola - fsxfs9 : RT @regno_disoleil: BOOM PER L’#isola CHE RAGGIUNGE IL 20,5 % DI SHARE (Risultato super ottimo specie per questa edizione) Soleil una con… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Isola-A casa tutti bene, chi ha vinto. Reazione a catena boom - dannydany8 : RT @regno_disoleil: BOOM PER L’#isola CHE RAGGIUNGE IL 20,5 % DI SHARE (Risultato super ottimo specie per questa edizione) Soleil una con… - duca1072 : RT @MarcomelC: Boom isola, Soleil fa il record portando l'isola dei famosi a oltre il 20%. #ascoltitv @AleStonata @DiTeleblog #isola #solea… -