Booker T: "Non sono d'accordo con l'unificazione dei titoli massimi della WWE" (Di venerdì 10 giugno 2022) A WrestleMania 38 Roman Reigns ha sconfitto Brock Lesnar: così facendo, il Tribal Chief ha unificato il suo Universal Championship al WWE Championship detenuto proprio da The Beast, diventando quindi l'Undisputed WWE Universal Champion. In molti si sono chiesti se questa fosse la scelta giusta per le sorti dei titoli massimi e tra coloro i quali non hanno gradito questa presa di posizione vi è anche Booker T, storico 5 volte campione WCW. L'Hall of Famer ha discusso proprio questa scelta durante il suo podcast, dichiarandosi poco entusiasta della strada intrapresa dalla federazione di Stamford. Il commento di Booker T Durante il suo The Hall of Fame podcast, il maestro della Spinaroonie ha detto:"Non sono d'accordo con

