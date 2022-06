Bonus pedaggi autostradali, ultimi giorni per la domanda: a chi spetta (Di venerdì 10 giugno 2022) Mancano pochi giorni per prenotare le domande del Bonus pedaggi autostradali per il settore dell’autotrasporto. Da lunedì 6 giugno è aperta la procedura per i transiti effettuati nell’anno 2021: fino alle ore 14.00 del 12 giugno 2022 è possibile prenotarsi per richiedere gli sconti destinati alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ma possono beneficiarne anche le cooperative, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti che svolgono la stessa attività. Gli sconti variano in base ai tipi di mezzi usati e al fatturato. Bonus pedaggi autotrasporto, cos’è Ogni anno chi lavora nel settore dell’autotrasporto e “attraversa i caselli autostradali” ha diritto ad una riduzione dei pedaggi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 giugno 2022) Mancano pochiper prenotare le domande delper il settore dell’autotrasporto. Da lunedì 6 giugno è aperta la procedura per i transiti effettuati nell’anno 2021: fino alle ore 14.00 del 12 giugno 2022 è possibile prenotarsi per richiedere gli sconti destinati alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ma possono beneficiarne anche le cooperative, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti che svolgono la stessa attività. Gli sconti variano in base ai tipi di mezzi usati e al fatturato.autotrasporto, cos’è Ogni anno chi lavora nel settore dell’autotrasporto e “attraversa i caselli” ha diritto ad una riduzione dei...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Bonus, come richiedere la riduzione per i pedaggi autostradali per l’autotrasporto - SkyTG24 : #Bonus, come richiedere la riduzione per i pedaggi autostradali per l’autotrasporto -

Bonus, come richiedere la riduzione per i pedaggi autostradali per l'autotrasporto Può essere richiesta dai soggetti che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Vale per i transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 e il suo ... Bonus pedaggi autostradali, le novità La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell'anno relative ai soli pedaggi autostradali. ... Sky Tg24 Come si può risparmiare su pedaggi autostradali e costi carburante realmente dopo rincari La principale novità sul versante dei pedaggi autostradali è l'ingresso di un nuovo player ... dopo i rincari Per ammortizzare la spesa per il rifornimento, ecco il bonus carburante di 200 euro che ... Può essere richiesta dai soggetti che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Vale per i transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 e il suo ...La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito deinell'anno relative ai soliautostradali. ... Bonus, come richiedere la riduzione per i pedaggi autostradali per l’autotrasporto La principale novità sul versante dei pedaggi autostradali è l'ingresso di un nuovo player ... dopo i rincari Per ammortizzare la spesa per il rifornimento, ecco il bonus carburante di 200 euro che ...