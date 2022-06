Bonus 200 euro: carburanti sopra i 2 euro. Quando arriva il sostegno? (Di venerdì 10 giugno 2022) Bonus 200 euro: il prezzo del rifornimento self di carburante torna sopra i 2 euro a litro nonostante il taglio delle accise messo in campo dal governo. Intanto, si prepara l’erogazione dell’incentivo destinato a tantissime categorie di italiani. Prezzo medio benzina di nuovo oltre i 2 euro Bonus 200: il prezzo della benzina torna a crescere e ormai supera i 2 euro a litro, livello che già aveva raggiunto a inizio marzo, poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. D’altra parte, sull’impennata non aveva ancora agito il taglio dell’accisa messo in campo dal governo dal 22 marzo in poi (in scadenza l’8 luglio prossimo, con tutta probabilità sarà rinnovato). Senza questo intervento, il ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 10 giugno 2022)200: il prezzo del rifornimento self di carburante tornai 2a litro nonostante il taglio delle accise messo in campo dal governo. Intanto, si prepara l’erogazione dell’incentivo destinato a tantissime categorie di italiani. Prezzo medio benzina di nuovo oltre i 2200: il prezzo della benzina torna a crescere e ormai supera i 2a litro, livello che già aveva raggiunto a inizio marzo, poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. D’altra parte, sull’impennata non aveva ancora agito il taglio dell’accisa messo in campo dal governo dal 22 marzo in poi (in scadenza l’8 luglio prossimo, con tutta probabilità sarà rinnovato). Senza questo intervento, il ...

Pubblicità

FondazioneStudi : ??Bonus 200 euro, chi deve presentare domanda e chi beneficerà del pagamento automatico? ??Tutti i chiarimenti nella… - guercioludovico : RT @CislMessina: Bonus 200 euro: per i lavoratori domestici c'è @InasCisl Il patronato della Cisl dà assistenza per la domanda ?? https:… - wam_the : Bonus 200 euro, tabella facile: regole per ogni categoria - lucatellim : RT @MisssFreedom: 2/3 Bonus fino a 600 euro per pagare lo psicologo. Bonus una tantum di 200 euro per lavoratori (e pensionati) con un redd… - scuolainforma : #Bonus 200 euro per #docenti e #ATA in arrivo: come funziona? Chi è escluso? -