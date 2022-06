Bomba sul Superbonus 110% | è finito Che cosa accade a chi lo ha richiesto e a chi deve richiederlo

(Di venerdì 10 giugno 2022)al capolinea: i fondi sono finiti. I bonus edilizi varati dal governo avrebbero raggiunto l'apice di richieste al punto che le scorte di risorse sono esaurite. Infatti per quanto riguarda ildel 100% il governo finora ha stanziato circa 33,3 miliardi di euro. La totalità della spesa che era prevista entro il 2027. E secondo il monitoraggio pubblicato lo scorso 31 maggio dall'Enea, risulta che i lavori ammessi finora per l'agevolazione ammontano a 33,7 miliardi. Insomma, come ricorda il Corriere, lo stanziamento previsto sarebbe già esaurito. La possibilità di richiedere il bonus comunque dovrebbe restare fino alla fine di quest'anno e fino a giugno 2023 per tutti gli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari. Inoltre l'Ufficio per il bilancio ha calcolato che la proroga degli Ecobonus, con una detrazione che va dal 50 al 65 ...

Pubblicità

cohibadelaserna : RT @Internazionale: Il negoziato sul nucleare iraniano è sull’orlo della rottura. L’Iran infatti chiede di togliere l’esercito dei mullah d… - TheLastDuivel : Il Milan Twitter è una bomba pronta ad esplodere sul mercato, si leggono i primi nervi saltati - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Il negoziato sul nucleare iraniano è sull’orlo della rottura. L’Iran infatti chiede di togliere l’esercito dei mullah d… - GiulioCiminello : @romanellialessa De Nadai: Arrivava sempre bene sul fondo, entrava in area e anziché calibrare il cross puntualment… - ninaeffemele : RT @alex_chicchi: 'Era il 19 luglio quando era venuta a sapere che un'auto bomba era esplosa a Palermo e aveva attentato la vita di Paolo B… -

... che non a caso milita in Italia Viva partito delper eccellenza. I tre moschettieri falchi del grande capitale, per stopparenascere tale catastrofica (per il grande capitale) eventualità, ...Una volta colto l'errore, i follower hanno condiviso le immagini del bannerforum della ... In tutto questo, Samsung ha lanciato laieri assieme a Microsoft includendo Xbox al Gaming Hub degli ...Kalidou Koulibaly avrebbe rifiutato un'offerta irrinunciabile della Juventus, lo ha rivelato l'ex calciatore Massimo Brambati.«Putin ha fatto molto per noi e ora possiamo aiutarlo noi». Questo è quanto ha riferito al Guardian il nipote di un tenente siriano, arruolatosi come volontario, per combattere a fianco dell’esercito ...