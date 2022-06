Bollettino sulla “disinformazione putiniana”: il Dis renderà noto il testo. Gabrielli: “Nessun politico o giornalista attenzionato dai servizi” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Bollettino sulla disinformazione "compendia l'attività di uno specifico tavolo creato nel 2019, coordinato dal Dis , di cui è dato conto in tutte le relazioni periodiche al Parlamento". afferma il sottosegretario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 10 giugno 2022) Il"compendia l'attività di uno specifico tavolo creato nel 2019, coordinato dal Dis , di cui è dato conto in tutte le relazioni periodiche al Parlamento". afferma il sottosegretario L'articolo proviene da Firenze Post.

QuelloKeSbrocca : staremo a vedere sti provvedimenti... che in italia non esista un grande fratello è come minimo opinabile… - Fabrizi58277161 : RT @LupodiBrughiera: 1/ Thread - IL BOLLETTINO #CorrieredellaSera #Copasir Apprendiamo che: - dal 2019 esiste un report periodico, il Bolle… - ValeryMell1 : RT @ragusaibla: @ValeryMell1 Ma ti rendi conto, un rapporto riservato diventa di pubblico dominio dopo la sua desecretazione. Gabrielli att… - fisco24_info : Russia e disinformazione, cosa c'è nel bollettino desecretato: (Adnkronos) - Il documento: si inverte il trend russ… - ragusaibla : @ValeryMell1 Ma ti rendi conto, un rapporto riservato diventa di pubblico dominio dopo la sua desecretazione. Gabri… -