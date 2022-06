Bollette luce e gas, ecco quanto spendiamo in più: il confronto (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Bollette luce e gas con prezzi ormai alle stelle e aumenti che pesano sulle tasche degli italiani. Rispetto allo scorso anno, infatti, i costi al dettaglio sono aumentati in modo significativo, sia per i clienti ancora in regime di Maggior Tutela che per chi è passato al Mercato Libero. Gli interventi del Governo hanno solo attenuato i rincari. Il nuovo Osservatorio di SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it ha quindi fotografato l’evoluzione delle Bollette di luce e gas, rilevando che le famiglie sono le più colpite dall’aumento dei prezzi con una spesa più che raddoppiata. Rispetto allo scorso anno, però, aumenta in modo significativo (fino al +170%) anche il risparmio garantito dal Mercato Libero rispetto al regime di Maggior Tutela. ? “Le Bollette di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –e gas con prezzi ormai alle stelle e aumenti che pesano sulle tasche degli italiani. Rispetto allo scorso anno, infatti, i costi al dettaglio sono aumentati in modo significativo, sia per i clienti ancora in regime di Maggior Tutela che per chi è passato al Mercato Libero. Gli interventi del Governo hanno solo attenuato i rincari. Il nuovo Osservatorio di SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it ha quindi fotografato l’evoluzione delledie gas, rilevando che le famiglie sono le più colpite dall’aumento dei prezzi con una spesa più che raddoppiata. Rispetto allo scorso anno, però, aumenta in modo significativo (fino al +170%) anche il risparmio garantito dal Mercato Libero rispetto al regime di Maggior Tutela. ? “Ledi ...

