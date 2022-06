Pubblicità

words_worth23 : Già sto avendo una giornata pesante, con madri che avanzano minacce in caso di eventuali bocciatura di figli? nulla… -

CalcioMercato.it

Mentre la Juventus lavora sul vice Vlahovic, arriva unaper Morata: 'Loro due sono meglio'L'attacco bianconero resta uno dei maggiori rebus in vista della prossima stagione, con Vlahovic e Federico Chiesa che al momento sono gli unici ad ...Grave e inspiegabile, poi, è ladell'introduzione di un sistema volontario di crediti ... comunque, prosegue in altri settori importanti: aereo, marittino e trasporto". Quindi, si va ... Bocciatura pesante in casa Juventus: “Sono meglio di Morata” Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimo Mauro ha sentenziato: “Meglio Muriel e Simeone di Alvaro Morata, con il colombiano che è il mio preferito. Se la Juventus può investire meglio farlo ...A circa una settimana dal lancio, Diablo Immortal non sembra aver conquistato il suo pubblico: ecco le recensioni dei giocatori.