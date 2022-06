Berlusconi, "patto con l'Inter". Voci clamorose: così il Monza pagherà il calciomercato dell'Inter (Di venerdì 10 giugno 2022) Fa sul serio il Monza, appena arrivato in Serie A per la prima volta in 150 anni di storia, dopo la promozione ai playoff nella finale vinta contro il Pisa. E sia Adriano Galliani che Silvio Berlusconi fanno sul serio per allestire una squadra all'altezza. In arrivo dall'Inter l'attaccante classe 1999, Andrea Pinamonti, che ha appena chiuso la stagione con l'Empoli con 13 gol realizzati. Sul tavolo della trattativa un'offerta da 19 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e per superare di slancio la concorrenza in Italia e in Europa. Sembra così superata la concorrenza della Fiorentina, che aveva tentato il colpo. Inter-Monza, alleanza da 30 milioni di euro - Un vecchio presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Fa sul serio il, appena arrivato in Serie A per la prima volta in 150 anni di storia, dopo la promozione ai playoff nella finale vinta contro il Pisa. E sia Adriano Galliani che Silviofanno sul serio per allestire una squadra all'altezza. In arrivo dall'l'attaccante classe 1999, Andrea Pinamonti, che ha appena chiuso la stagione con l'Empoli con 13 gol realizzati. Sul tavoloa trattativa un'offerta da 19 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e per superare di slancio la concorrenza in Italia e in Europa. Sembrasuperata la concorrenzaa Fiorentina, che aveva tentato il colpo., alleanza da 30 milioni di euro - Un vecchio presidente ...

