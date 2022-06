Berlusconi: 'A Genova occorre continuare l'esperienza Bucci e del centrodestra (Di venerdì 10 giugno 2022) Genova un tempo rossa e ora sempre più destinata a finire in mano sovranista, per quando Bucci sia un volto meno impresentabile di tanti altri. 'Domenica vi chiedo di non sprecare una grande occasione:... Leggi su globalist (Di venerdì 10 giugno 2022)un tempo rossa e ora sempre più destinata a finire in mano sovranista, per quandosia un volto meno impresentabile di tanti altri. 'Domenica vi chiedo di non sprecare una grande occasione:...

Pubblicità

globalistIT : - AvvMarioMascia : BERLUSCONI PER GENOVA Con Forza Italia più forza a Genova in Italia e in Europa #forzagenova?????????????? #forzaitalia… - AvvMarioMascia : ”VOTATE PER IL VOSTRO FUTURO” (Lettera ai Genovesi di Silvio Berlusconi del 9 giugno 2022) #barraforzaitalia… - NunzioPa : @tarutac @ItaliaViva @matteorenzi Si è già aggregato a Genova con tutta la dx! Ha di mostrato in quale campo gioca!… - Paola222006421 : RT @xgioshx: @alesallusti Quando il suo Padrone Berlusconi al G7 di Genova metteva in atto la più grave sospensione dei diritti umani dopo… -