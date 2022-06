Benzina, governo valuta proroga taglio accise fino a fine luglio (Di venerdì 10 giugno 2022) Il prezzo medio della Benzina in modalità self service torna a sfondare quota 2 euro/litro. Il Pd propone un tetto ai prezzi per l’estate Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 giugno 2022) Il prezzo medio dellain modalità self service torna a sfondare quota 2 euro/litro. Il Pd propone un tetto ai prezzi per l’estate

NicolaPorro : La #benzina torna a 2 euro: perché non ha funzionato lo sconto del governo ?? - LucaBizzarri : Qui dove Salvini dice che con lui al Governo la benzina costa come mai nella storia. Vantandosene. (Ma lo paghi il… - ale_villarosa : Benzina alle stelle nonostante le promesse del governo Draghi: menomale che avevano tagliato le accise! - rita98129439 : RT @sole24ore: ?? Il prezzo medio della benzina in modalità self service torna a sfondare quota 2 euro al litro. - cescu : RT @sole24ore: ?? Il prezzo medio della benzina in modalità self service torna a sfondare quota 2 euro al litro. -