Becoming Elizabeth: la svolta horror della regina (Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva il 12 giugno su StarzPlay la miniserie che racconta la vita di Elisabetta I prima di diventare sovrana. Tra sorprese, atmosfere inquietanti e paura Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva il 12 giugno su StarzPlay la miniserie che racconta la vita di Elisabetta I prima di diventare sovrana. Tra sorprese, atmosfere inquietanti e paura

