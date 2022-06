Beach volley, Mondiali Roma 2022: vittoria in rimonta per Lupo/Ranghieri contro Schachter/Dearing (Di venerdì 10 giugno 2022) vittoria in rimonta per la coppia azzurra formata da Daniele Lupo e Alex Ranghieri, che all’esordio ai Mondiali di Roma 2022 hanno sconfitto in tre set i canadesi Schachter/Dearing (20-22 21-18 15-12). Primo set deciso dai cinque punti consecutivi del Canada sul finale, che gli hanno permesso di trovare il sorpasso e chiudere i conti sul 20-22. Secondo set equilibrato e giocato molto bene dalla coppia italiana che si riprende pareggiando il conto dei parziali con un 21-18 nel secondo set, prima di dominare il terzo set con un 15-12. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022)inper la coppia azzurra formata da Danielee Alex, che all’esordio aidihanno sconfitto in tre set i canadesi(20-22 21-18 15-12). Primo set deciso dai cinque punti consecutivi del Canada sul finale, che gli hanno permesso di trovare il sorpasso e chiudere i conti sul 20-22. Secondo set equilibrato e giocato molto bene dalla coppia italiana che si riprende pareggiando il conto dei parziali con un 21-18 nel secondo set, prima di dominare il terzo set con un 15-12. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace.

