Beach volley, Mondiali Roma 2022: Menegatti/Gottardi battono Kolinske/Hughes all'esordio (Di venerdì 10 giugno 2022) Inizia con una vittoria il percorso della coppia azzurra formata da Marta Menegatti e Valentina Gottardi ai Mondiali di Roma 2022; le italiane hanno sconfitto in due set la coppia americana Kolinske/Hughes (21-17 21-19), andandosi subito a prendere la testa della classifica a pari punti con Carro/Herrero. Azzurre avanti all'inizio del primo set prima del pareggio delle statunitensi sul 6-6 e il sorpasso sul 6-7, al quale Menegatti e Gottardi hanno risposto mettendo a segno tre punti consecutivi dal 9-9 al 12-9, prendendo così le distanze e chiudendo il primo set sul 21-17. Grande battaglia nel secondo parziale, con un botta e risposta tra le due coppie fino al 7-7, quando Kolinske e Hughes hanno ...

