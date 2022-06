Beach volley, Mondiali 2022: Rossi/Carambula debuttano oggi. “Obiettivo quarti di finale, siamo andati da Ricardo in Brasile” (Di venerdì 10 giugno 2022) Mondiale numero due ma stavolta da giocare sulla sabbia di casa, a Roma, per Enrico Rossi e Adrian Carambula che saranno in campo per il debutto già questa sera contro i gambiani Jawo/Jarra, campioni d’Africa. La coppia azzurra allenata da Ricardo che 11 anni fa, proprio su questi campi, ottenne la medaglia d’argento iridata, ha bisogno di un risultato di prestigio che la rilanci nella classifica mondiale dove Rossi/Carambula, perdendo i punti dei tornei dello scorso anno, sono scesi nel ranking. Rossi/Carambula partono da quello che fu il risultato più prestigioso della loro prima parte di percorso assieme, il quinto posto iridato ottenuto ad Amburgo nel 2019 e a Roma cercheranno di confermare quanto di buono hanno fatto vedere finora in stagione con il quinto posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Mondiale numero due ma stavolta da giocare sulla sabbia di casa, a Roma, per Enricoe Adrianche saranno in campo per il debutto già questa sera contro i gambiani Jawo/Jarra, campioni d’Africa. La coppia azzurra allenata dache 11 anni fa, proprio su questi campi, ottenne la medaglia d’argento iridata, ha bisogno di un risultato di prestigio che la rilanci nella classifica mondiale dove, perdendo i punti dei tornei dello scorso anno, sono scesi nel ranking.partono da quello che fu il risultato più prestigioso della loro prima parte di percorso assieme, il quinto posto iridato ottenuto ad Amburgo nel 2019 e a Roma cercheranno di confermare quanto di buono hanno fatto vedere finora in stagione con il quinto posto ...

Pubblicità

Volleyball_it : Mondiale Beach Volley: Marta Menegatti torna regina di Roma by - pistoiasport : Beach Volley, presentati quattro campi da gioco a Pontelungo - pistoiasport : Beach Volley, presentati quattro campi da gioco a Pontelungo - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Beachvolley, mondiale al via. Nicolai: 'Con Samuele non ci poniamo limiti' - Naz_Viareggio : Gli alunni dello scientifico “Barsanti e Matteucci“ in evidenza agli studenteschi di beach volley -