Beach Volley, Mondiali 2022, Paolo Nicolai: "Nessun dubbio sul percorso fatto. Ci giocheremo le nostre carte" (Di venerdì 10 giugno 2022) Paolo Nicolai, 33 anni, è tornato a vincere un evento importante riuscendo a battere i qatarioti Cherif/Ahmed sulla sabbia di Jurmala, nell'evento World Tour organizzato in Lettonia. Primo successo per lui insieme al nuovo partner Samuele Cottafava, dopo aver separato la propria strada da quella di Daniele Lupo. Il nativo di Ortona ha parlato della sua nuova esperienza alla Gazzetta dello Sport: "Mai avuti dubbi sul percorso che stiamo facendo. Anche nei tornei precedenti ce la siamo giocata con tutti, pure coppie forti. Poi da lì a vincere un torneo è tutto un altro discorso". Quando gli viene chiesto se la differenza di età con Cottafava (10 anni tra i due) possa essere un problema, o se possa sentirsi responsabile della sua crescita, Nicolai non ha dubbi: "Assolutamente no, abbiamo dei tecnici e sulle sue qualità ...

