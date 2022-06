Beach volley | Mondiale 2022 Roma E’ Grande Italia al Foro Italico | Menegatti Gottardi | che impresa! Ranghieri Lupo ok

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022) Inizia come meglio non sarebbe potuto ilcasalingo per l’Italche chiude la giornata con un bilancio molto positivo: cinque successi e una sola sconfitta. Sono arrivate vittorie pesantissime, anche insperate per il clan azzurro che saluta i successi pesantissimi dicontro le statunitensi Hughes/Kolinske, quarte domenica a Jurmala e vittoriose nel Challenge di Itapema in stagione, diche hanno battuto in rimonta fra mille sofferenze i canadesi Schachter/Dearing dopo essersi ritrovati nel girone gli olandesi Varenhorst/Van de Velde, chiamati a sostituire la coppia del Ghana che non si è presentata (non esattamente la stessa cosa) e delle sorelle Reka e Viktoria Orsi toth che hanno demolito le brasiliane Taiana Lima/Hegelle. Nel tardo ...