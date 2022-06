Beach volley, Europeo Under 22 Vlissingen e Bilthoven. Le coppie azzurre ai sedicesimi (Di venerdì 10 giugno 2022) Obiettivo minimo raggiunto per le due coppie italiane impegnate nel Campionato Europeo Under 22 di Vlissingen e Bilthoven in Olanda. Viscovich/Hanni e Bianchi/Mattavelli dovranno passare domattina dai sedicesimi di finale, dopo aver fallito l’assalto al primo posto dei rispettivi gironi. la coppia maschile ha chiuso al secondo posto con una vittoria e una sconfitta nella giornata odierna, stesso cammino oggi per le azzurre che però hanno concluso il girone al terzo posto. Marco Viscovich e Theo Hanni in mattinata hanno concesso il bis dopo la vittoria convincente di ieri battendo con un secco 2-0 (21-7, 21-17) i bulgari Vrtigov/Daniel, incontrando qualche difficoltà solo nel secondo parziale. Nella sfida diretta per la vittoria del girone, però, gli azzurri sono stati ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Obiettivo minimo raggiunto per le dueitaliane impegnate nel Campionato22 diin Olanda. Viscovich/Hanni e Bianchi/Mattavelli dovranno passare domattina daidi finale, dopo aver fallito l’assalto al primo posto dei rispettivi gironi. la coppia maschile ha chiuso al secondo posto con una vittoria e una sconfitta nella giornata odierna, stesso cammino oggi per leche però hanno concluso il girone al terzo posto. Marco Viscovich e Theo Hanni in mattinata hanno concesso il bis dopo la vittoria convincente di ieri battendo con un secco 2-0 (21-7, 21-17) i bulgari Vrtigov/Daniel, incontrando qualche difficoltà solo nel secondo parziale. Nella sfida diretta per la vittoria del girone, però, gli azzurri sono stati ...

