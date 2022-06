Beach volley | Europeo Under 22 Vlissingen e Bilthoven Israele e Serbia per le coppie azzurre ai sedicesimi

(Di venerdì 10 giugno 2022) Un cammino difficile ma non impossibile attende leimpegnate nel Campionato22 in programma a, in Olanda. In serata si sono completate le sfide dei gironi preliminari e si è tenuto il sorteggio per la fase ad eliminazione diretta che vedrà le dueitaliane impegnate entrambe fin daidi finale. In campo maschile Marco Viscovich e Theo Hanni, secondi nel loro girone, affronteranno alle 10.50 la coppia serba composta da Muskinja/Makaric che hanno chiuso terzi nel loro raggruppamento. Chi vincerà questa sfida si troverà di fronte negli ottavi di finale la solida coppia israeliana Cuzmiciov/Day che ha vinto un girone di ferro. In campo femminile ostacolo israeliano da subito per la ...

Pubblicità

Luxgraph : A Roma cinque successi e una sconfitta per le coppie azzurre - dick_handley : @mavakagher Beh, il beach volley è uno sport interessante, però a me piace solo quello femminile ... ?? - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: ???? Conclusa al ??? #ForoItalico la 1°a giornata al #BeachWorldChampsRome 2022 ?? La news: - Federvolley : ???? Conclusa al ??? #ForoItalico la 1°a giornata al #BeachWorldChampsRome 2022 ?? La news: - sportface2016 : #Beachvolley #MondialiRoma 2022: le sorelle #OrsiToth battono #Lima/#Hege all'esordio -

Gli sport di squadra non mancheranno: per il, i Mondiali FIVB maschili e femminili, la FIVB Nations League maschile e femminile, oltre ai Mondiali di, mentre per il calcio occhio ...Inizia come meglio non avrebbe potuto il Mondiale casalingo per l'Italbeach che chiude la giornata con un bilancio molto positivo: cinque successi e una sola sconfitta. Sono arrivate vittorie ...Un cammino difficile ma non impossibile attende le coppie azzurre impegnate nel Campionato Europeo Under 22 in programma a Vlissingen e Bilthoven, in Olanda. In serata si sono completate le sfide dei ...(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Cinque vittorie su sei partite per le coppie italiane impegnate nella prima giornata del Mondiale di beach volley, ospitato fino al 19 giugno al Parco del Foro Italico, a Roma.