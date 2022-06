BCE dà una svolta alla politica monetaria: ecco cosa aspettarsi (Di venerdì 10 giugno 2022) La BCE ha dato una radicale svolta alla politica monetaria e, dopo 11 anni di politica dei tassi a zero, ha annunciato che a luglio procederà con il primo rialzo del costo del denaro di 25 punti base, forse di più (50 punti) a settembre. In questa riunione, intanto, ha posto fine al piano di acquisti asset (QE). Nulla è stato deciso circa la riattivazione dello scudo anti-spread, cui ha fatto cenno in modo generico la Presidente Christine Lagarde in conferenza stampa, senza dare dettagli. Perché intervenire? L’intervento della BCE è stato motivato da un’inflazione galoppante, che ha raggiunto un livello deòll’8% negli ultimi mesi, a causa dell’ascesa del prezzo del gas e del petrolio, soprattutto dopo l’embargo posto alla Russia. Una situazione destinata ad prolungarsi che peserà sulla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 giugno 2022) La BCE ha dato una radicalee, dopo 11 anni didei tassi a zero, ha annunciato che a luglio procederà con il primo rialzo del costo del denaro di 25 punti base, forse di più (50 punti) a settembre. In questa riunione, intanto, ha posto fine al piano di acquisti asset (QE). Nulla è stato deciso circa la riattivazione dello scudo anti-spread, cui ha fatto cenno in modo generico la Presidente Christine Lagarde in conferenza stampa, senza dare dettagli. Perché intervenire? L’intervento della BCE è stato motivato da un’inflazione galoppante, che ha raggiunto un livello deòll’8% negli ultimi mesi, a causa dell’ascesa del prezzo del gas e del petrolio, soprattutto dopo l’embargo postoRussia. Una situazione destinata ad prolungarsi che peserà sulla ...

