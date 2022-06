Baseball | European Champions Cup 2022 | una vittoria e una sconfitta per Parma | bene San Marino

(Di venerdì 10 giugno 2022) Unae unapernel terzo giorno diCupdi, fase al momento in fase di svolgimento in quel di Bonn, in Germania. Gli uomini di Gian Guido Poma nello specifico hanno superato brillantemente l’Heidenheim (recupero della partita di ieri interrotta per pioggia) con il risultato di 12-0, per poi cadere bruscamente al cospetto dell’L&D Amsterdam con il punteggio d 12-4. Tutto liscio come l’olio nel primo match, in cui i parmigiani hanno preso il largo con ben quattro fuori campo e undici valide; decisamente più complesso il secondo dove, a seguito di un inizio decisamente promettente contraddistinto da un parziale di 3-1 nella prima ripresa, la compagine italiana ha subito un vero e proprio arrembaggio olandese nel ...

...e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (... US Open a giugno e The Open Championship a luglio), rugby , padel , hockey su ghiaccio NHL ,......e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (... US Open a giugno e The Open Championship a luglio), rugby , padel , hockey su ghiaccio NHL ,...Una vittoria e una sconfitta per Parma nel terzo giorno di European Champions Cup 2022 di baseball, fase al momento in fase di svolgimento in quel di Bonn, in Germania. Gli uomini di Gian Guido Poma n ...La World Baseball Softball Confederation ha approvato nel Consiglio Esecutivo di giovedì 9 giugno i tre paesi che ospiteranno la fase a gironi e ha assegnato la nazione ospitante delle finali del pros ...