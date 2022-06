(Di venerdì 10 giugno 2022) Il 91%Great Barrier Reef – la Grande– è vittima del cosiddetto, fenomeno che si verifica quando le temperature dell’acqua raggiungono livelli più elevatimedia, rischiando di uccidere i banchi di corallo. È un vero e proprio grido d’allarme sui cambiamenti climatici quello che viene dagli antipodi, dove quasi tutta lapiù grandeal mondo è vittima del sesto “sbiancamento di massa” registrato a partire dal 1998, con 654 su 719 banchi di corallo fortemente danneggiati. Tanto che il World Heritage Committee dell’Unesco sta rivalutando di inserirla tra i siti classificati come patrimonio mondiale in pericolo. Sei ‘sbiancamenti ...

Luce

... le promesse e le minacce della geoingegneria Un passo avanti verso lo smalto artificiale dei denti È possibile salvare la Grande"sbiancando" le nuvole Le Scienze di giugno La ...Metà della Grandeaustraliana è in regressione. I cambiamenti climatici provocano anche il progressivo innalzamento del livello del mare, mettendo a rischio gli ambienti costieri. ... Barriera corallina australiana: lo 'sbiancamento' colpisce il 91% della superficie - Luce La trasmissione della Rai condotta da Donatella Bianchi passa in day time alla fascia oraria delle 14 e riparte con una «missione» tra le Isole Pontine e la Sardegna in occasione della settimana che c ...Un’oasi sottomarina attrae gli amanti delle immersioni al largo di di Capocotta, tra Ostia e Torvaianica: anche il Lazio ha la sua ‘isola che non c’è’.