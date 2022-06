Bargiggia: “Deulofeu al Napoli se parte Ounas. Koulibaly tra Juve e Barcellona. Novità per il sostituto” (Di venerdì 10 giugno 2022) Paolo Bargiggia fa il punto sul mercato del Napoli, con varie questioni da risolvere come quelle di Deulofeu e Koulibaly. Il giornalista a Seriea24 fa sapere che Deulofeu resta un obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis che ha trovato un accordo di massima col giocatore, per un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, con uno sgravio sul lordo che porta i costi a 3,6 milioni di euro. Però per chiudere la trattativa serve la cessione di Ounas che piace al Monza. Il club di Berlusconi e Galliani offriva 10 milioni di euro, ma De Laurentiis non ha fatto sconti perché chiede 15 milioni di euro per cedere Ounas. Sulla vicenda Koulibaly, Bargiggia fa sapere che il giocatore è attratto dalle “sirene di Barcellona e ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022) Paolofa il punto sul mercato del, con varie questioni da risolvere come quelle di. Il giornalista a Seriea24 fa sapere cheresta un obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis che ha trovato un accordo di massima col giocatore, per un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, con uno sgravio sul lordo che porta i costi a 3,6 milioni di euro. Però per chiudere la trattativa serve la cessione diche piace al Monza. Il club di Berlusconi e Galliani offriva 10 milioni di euro, ma De Laurentiis non ha fatto sconti perché chiede 15 milioni di euro per cedere. Sulla vicendafa sapere che il giocatore è attratto dalle “sirene die ...

Pubblicità

napolipiucom : Bargiggia: 'Deulofeu al Napoli se parte Ounas. Koulibaly tra Juve e Barcellona. Novità per il sotituto' #Deulofeu… - infoitsport : Bargiggia: 'No a Mertens, ok per Deulofeu. C'è (anche) Saliba per il post Koulibaly' - giovannimaggio : Il #calciomercato #senzafiltri dell'esperto giornalista Paolo Bargiggia vi aspetta nel suo editoriale su… - Paolo_Bargiggia : Le mie pagelle alla settimana del mercato per @serie_a24 ???????? - sscalcionapoli1 : Bargiggia: “Napoli, non ci sono le condizioni per il rinnovo di Mertens, Koulibaly? Trattativa in fase di stallo, e… -