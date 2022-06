Bando delle endotermiche - Solo elettriche dal 2035: e ora che succede? [SEGUI IL TALK] (Di venerdì 10 giugno 2022) Il voto del Parlamento Europeo sul pacchetto Fit for 55, ovvero il via libera al Bando delle vendite di auto diesel, benzina, ibride e a gas a partire dal 2035, rappresenta un terremoto per l'intero settore dell'auto. Le incognite e le domande sono tantissime, anche perché la partita a livello istituzionale non è ancora finita: cosa comporta la transizione? Quali saranno le sue conseguenze in termini di impatto sociale e tenuta del lavoro? Come cambierà la mobilità del futuro? Se si punta Solo sull'elettrico, l'auto rischia di diventare un bene di lusso per pochi? C'è spazio per delle correzioni in corsa che rendano il processo meno traumatico per l'industria e gli stessi automobilisti? Guarda il TALK. Assieme al nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, cerchiamo di dare ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 giugno 2022) Il voto del Parlamento Europeo sul pacchetto Fit for 55, ovvero il via libera alvendite di auto diesel, benzina, ibride e a gas a partire dal, rappresenta un terremoto per l'intero settore dell'auto. Le incognite e le domande sono tantissime, anche perché la partita a livello istituzionale non è ancora finita: cosa comporta la transizione? Quali saranno le sue conseguenze in termini di impatto sociale e tenuta del lavoro? Come cambierà la mobilità del futuro? Se si puntasull'elettrico, l'auto rischia di diventare un bene di lusso per pochi? C'è spazio percorrezioni in corsa che rendano il processo meno traumatico per l'industria e gli stessi automobilisti? Guarda il. Assieme al nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, cerchiamo di dare ...

