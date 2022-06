Bando delle endotermiche - Le Case hanno già deciso: lanno spartiacque sarà il 2030 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il via libera del Parlamento europeo al Bando delle endotermiche ha scatenato polemiche e controversie, soprattutto tra i politici e alcuni dei massimi rappresentanti delle associazioni di categoria. In molti, pur condividendo in linea di principio i propositi di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici, hanno criticato i tempi troppo stretti imposti dalla decisione di fissare per il 2035 l'addio alle tecnologie tradizionali. In realtà, non sono poche le Case automobilistiche che, in una logica di pianificazione pluriennale degli investimenti industriali, hanno anticipato, anche di parecchi anni, la proposta di Bruxelles. Alcune, per esempio, hanno fissato lo stop alla vendita di motori a scoppio già tra due anni, anticipando di oltre ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 giugno 2022) Il via libera del Parlamento europeo alha scatenato polemiche e controversie, soprattutto tra i politici e alcuni dei massimi rappresentantiassociazioni di categoria. In molti, pur condividendo in linea di principio i propositi di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici,criticato i tempi troppo stretti imposti dalla decisione di fissare per il 2035 l'addio alle tecnologie tradizionali. In realtà, non sono poche leautomobilistiche che, in una logica di pianificazione pluriennale degli investimenti industriali,anticipato, anche di parecchi anni, la proposta di Bruxelles. Alcune, per esempio,fissato lo stop alla vendita di motori a scoppio già tra due anni, anticipando di oltre ...

