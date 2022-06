Back to School 2022: chi sostituirà Nicola Savino alla conduzione? (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima edizione di Back to School ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti e questo ha portato i vertici Mediaset a confermare lo show anche per una seconda stagione. Il programma prodotto dalla Blu Yazmine è stato infatti molto apprezzato dai telespettatori che, chiaramente, non vedono l'ora di vedere in onda l'edizione 2022. Il pubblico a casa dovrà però abituarsi alla presenza di un nuovo conduttore che rimpiazzerà Nicola Savino: ecco chi potrebbe essere secondo TvBlog. Cresce l'attesa per la nuova edizione di Back to School Back to Shool è stato molto apprezzato nella sua stagione di esordio. Uno share di questo tipo non era affatto scontato e ha portato il programma a diventare uno di quelli più ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima edizione ditoha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti e questo ha portato i vertici Mediaset a confermare lo show anche per una seconda stagione. Il programma prodotto dBlu Yazmine è stato infatti molto apprezzato dai telespettatori che, chiaramente, non vedono l'ora di vedere in onda l'edizione. Il pubblico a casa dovrà però abituarsipresenza di un nuovo conduttore che rimpiazzerà: ecco chi potrebbe essere secondo TvBlog. Cresce l'attesa per la nuova edizione ditoto Shool è stato molto apprezzato nella sua stagione di esordio. Uno share di questo tipo non era affatto scontato e ha portato il programma a diventare uno di quelli più ...

Pubblicità

SerieTvserie : Back to school 2022, i primi candidati alla successione di Nicola Savino (Retroscena TvBlog) - DarioL46 : @famigliasimpson @IntornoTv @enrick81 @Federic01996 @1vs100tw @CIAfra73 @misterf_tweets @Tvottiano @AgoCannella… - franchucisl : Oggi Eastpak e Converse ed è subito back to School - maliduck : io dovevo fare i video back to school e le morning routine su youtube a 14 anni anziché stare a guardare le partite… - CheLamenta : Quando è uscita ero in terza liceo ora invece non ci sarà più un'when you're back at school' -