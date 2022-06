Avvenire racconta la storia di Mustapha Jawara il primo arbitro migrante d’Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) L’edizione odierna di Avvenire racconta la storia del primo arbitro migrante, tesserato alla Sezione di Sala Consilina. Si chiama Mustapha Jawara, ha 22 anni. È gambiano, di Sanunding. E da quel villaggio remoto dell’Africa occidentale, con tanti altri ragazzi, è cominciata la sua fuga, quella sua rotta impervia e incerta del “backway”. È musulmano, fedele al suo Dio: Allah. «Sono andato via dal mio villaggio, fatto di quattro strade, perche? la? un futuro non ce l’avevo. Volevo fare la scuola di inglese, ma mio padre non era d’accordo, cosi? mi hanno mandato in un altro paese e ho frequentato la scuola coranica. Al villaggio ho lasciato un fratello e una sorella piu? grandi che pero? non hanno intenzione di seguirmi qui in Italia. I miei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) L’edizione odierna diladel, tesserato alla Sezione di Sala Consilina. Si chiama, ha 22 anni. È gambiano, di Sanunding. E da quel villaggio remoto dell’Africa occidentale, con tanti altri ragazzi, è cominciata la sua fuga, quella sua rotta impervia e incerta del “backway”. È musulmano, fedele al suo Dio: Allah. «Sono andato via dal mio villaggio, fatto di quattro strade, perche? la? un futuro non ce l’avevo. Volevo fare la scuola di inglese, ma mio padre non era d’accordo, cosi? mi hanno mandato in un altro paese e ho frequentato la scuola coranica. Al villaggio ho lasciato un fratello e una sorella piu? grandi che pero? non hanno intenzione di seguirmi qui in Italia. I miei ...

Pubblicità

napolista : Avvenire racconta la storia di #MustaphaJawara il primo arbitro migrante d’#Italia È tesserato alla Sezione di Sal… - LailaSimoncelli : RT @vgrienti: #9giugno l'intervista al cardinale Ambongo, Arcivescovo di Kinshasa, che racconta l'attesa per l'arrivo di #PapaFrancesco. Og… - DomenicoMazzil5 : RT @vgrienti: #9giugno l'intervista al cardinale Ambongo, Arcivescovo di Kinshasa, che racconta l'attesa per l'arrivo di #PapaFrancesco. Og… - TweetReportage : RT @vgrienti: #9giugno l'intervista al cardinale Ambongo, Arcivescovo di Kinshasa, che racconta l'attesa per l'arrivo di #PapaFrancesco. Og… - GiorniStoria : RT @vgrienti: #9giugno l'intervista al cardinale Ambongo, Arcivescovo di Kinshasa, che racconta l'attesa per l'arrivo di #PapaFrancesco. Og… -