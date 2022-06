Auto a benzina addio? "La Cina ci divorerà": il nodo delle batterie, l'allarme dell'esperto (Di venerdì 10 giugno 2022) Il voto epocale del Parlamento Ue sull'abolizione delle Auto a combustibili fossili fa sobbalzare anche gli addetti ai lavori. Guido Costantini, direttore di Al Volante, il settimanale specializzato più venduto, è perplesso sul futuro che attende il comparto e, allo stesso tempo, le tasche dei cittadini. «Questo è un voto sul filo del rasoio. Le posizioni più caute sul passaggio integrale all'elettrico del ministro Giorgetti era condivisibili. Anche il ministro Cingolani ha avvisato che con questa scelta vengono rimessi in discussione 300mila posti di lavoro. Ora si impone di tutelare gli interessi dell'industria e dell'economia nazionale dell'Automotive, uno dei nostri comparti chiave». Abolire i motori diesel e benzina è un salto nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Il voto epocale del Parlamento Ue sull'abolizionea combustibili fossili fa sobbalzare anche gli addetti ai lavori. Guido Costantini, direttore di Al Volante, il settimanale specializzato più venduto, è perplesso sul futuro che attende il comparto e, allo stesso tempo, le tasche dei cittadini. «Questo è un voto sul filo del rasoio. Le posizioni più caute sul passaggio integrale all'elettrico del ministro Giorgetti era condivisibili. Anche il ministro Cingolani ha avvisato che con questa scelta vengono rimessi in discussione 300mila posti di lavoro. Ora si impone di tutelare gli interessi'industria e'economia nazionalemotive, uno dei nostri comparti chiave». Abolire i motori diesel eè un salto nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - AlexBazzaro : Letta ieri esultava per il caricabatterie unico, oggi distrugge il settore dell’auto. La logica è vantarsi di cose… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? La decisione sul #diesel, #benzina ed #elettrico. Siamo fottuti: l'Ue distrugge la nostra industria… - cozzettie : RT @stemolinaradio: Guidare un'auto elettrica alimentata da una centrale a carbone è come guidare un'auto a carbone. Ma costa il doppio di… - Carmerita1966 : RT @MarioCostanzo16: 2035 auto - lo stop alle auto a benzina, senza spiegare da dove si prenderano tutti i miliardi di megawatt necessari p… -