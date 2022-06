Austria-Francia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di venerdì 10 giugno 2022) La Francia di Kylian Mbappé tenterà di riscattare un inizio di Nations League 2022/2023 tutt’altro che da sogno, contro l’Austria di Marko Arnautovic. I transalpini, campioni del mondo in carica, proveranno a far gruppo e superare gli Austriaci nel confronto valevole come terzo appuntamento dei gironi della competizione di riferimento; in campo probabilmente due italiani, Theo Hernandez e Adrien Rabiot, rispettivamente in forza al Milan campione d’Italia e alla Juventus di Allegri. Il già citato Arnautovic, centravanti del Bologna ed ex Inter, proverà dal canto suo a giocare un brutto scherzo proponendo la sua Nazionale come outsider. La sfida tra Austria e Francia andrà in scena oggi, venerdì 10 giugno, con fischio ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Ladi Kylian Mbappé tenterà di riscattare un inizio ditutt’altro che da sogno, contro l’di Marko Arnautovic. I transalpini, campioni del mondo in carica, proveranno a far gruppo e superare glici nel confronto valevole come terzo appuntamento dei gironi della competizione di riferimento; in campo probabilmente due italiani, Theo Hernandez e Adrien Rabiot, rispettivamente in forza al Milan campione d’Italia e alla Juventus di Allegri. Il già citato Arnautovic, centravanti del Bologna ed ex Inter, proverà dal canto suo a giocare un brutto scherzo proponendo la sua Nazionale come outsider. La sfida traandrà in scena, venerdì 10 giugno, con fischio ...

