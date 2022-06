Auriemma | “Singer acquista il Napoli | De Laurentiis non avrà esitazioni a vendere”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilpuò essere ceduto a Paul, lo fa sapere Raffaeleche dice: “Decederà la società“. La notizia di una cessione della SSCN è in giro oramai da tempo, da quando Luca Cerchione aveva parlato di Bezos di Amazon. In quel momento molti si erano detti scettici, addirittura rigettando la possibilità. Con il passare del tempo la notizia ha trovato sempre più conferme, tanto che ora se ne parla con insistenza. Ci sono fondi interessati al, ma per ora l’accordo non è stato ancora trovato, anche per le resistenze di Aurelio Dea Radio Marte ha fatto il punto sul mercato del, facendo sapere che Fabian Ruiz può finire fuori rosa come Milik: “Al momento le cose stanno proprio così”. Mentre su ...