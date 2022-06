ATP Stoccarda 2022: Berrettini vince il derby italiano contro Sonego, Murray supera Tsitsipas, bene Kyrgios (Di venerdì 10 giugno 2022) Si è da poco conclusa la quinta giornata del “Boss Open“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta svolgendo a Stoccarda. Sull’erba tedesca si sono delineate oggi le semifinali. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel match più atteso di oggi, ovvero quello tutto azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, vince il numero 1 d’Italia in rimonta per 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e 19 minuti di gioco. Nel penultimo atto del torneo il romano sfiderà dunque il tedesco Oscar Otte, che oggi ha beneficiato del forfait del francese Benjamin Bonzi per passare il turno senza faticare. Nella parte alta del tabellone avanzano invece in semifinale Andy Murray e Nick Kyrgios. Il britannico sconfigge un po’ sorpresa il greco Stefanos ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Si è da poco conclusa la quinta giornata del “Boss Open“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta svolgendo a. Sull’erba tedesca si sono delineate oggi le semifinali. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel match più atteso di oggi, ovvero quello tutto azzurro tra Matteoe Lorenzoil numero 1 d’Italia in rimonta per 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e 19 minuti di gioco. Nel penultimo atto del torneo il romano sfiderà dunque il tedesco Oscar Otte, che oggi haficiato del forfait del francese Benjamin Bonzi per passare il turno senza faticare. Nella parte alta del tabellone avanzano invece in semifinale Andye Nick. Il britannico sconfigge un po’ sorpresa il greco Stefanos ...

