Atp 500 Halle 2022, Sinner si ritira per infortunio al ginocchio sinistro (Di venerdì 10 giugno 2022) Jannik Sinner non parteciperà all'Atp 500 di Halle 2022, a causa di un infortunio al ginocchio sinistro che ha già causato la sua uscita di scena anzitempo dal Roland Garros. Certamente un grande rammarico per l'azzurrino, proprio nel cuore della stagione sull'erba europea; il giovane tennista nativo di San Candido ha cautamente preferito concedersi più tempo per un recupero completo, così da evitare ricadute, probabilmente dopo un consulto con il nuovo fisioterapista Jerome Bianchi e il suo staff integrale. Al posto di Sinner, sul verde tedesco di Halle, potrebbe subentrare Lorenzo Musetti in tabellone principale, in quanto primo alternate. Questa è però soltanto un'eventualità, in quanto il carrarino si trova attualmente da Londra ed è in lizza per ...

