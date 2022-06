Atletica Paralimpica | Grand Prix Parigi | Caironi record mondiale nel lungo | primati italiani per Dieng e Petrillo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Giornata di acuti importanti per gli azzurri impegnati nell’ultimo atto del Grandidi. Martina, dieci giorni dopo ilnei 100m a Eugene, sfodera una prestazione da urlo nel salto in: al sesto e ultimo tentativo, arrivano i 5,46 metri che abbassano di un centimetro il primato, e di ben 27 centimetri le precedenti prestazioni del 2021. Nella pista arrivano poi due nuovinazionali, al maschile e al femminile. Ndiagasta italiano degli 800m, gareggia nei 400m T20 e realizza una prestazione da urlo, chiudendo in 48.26 e rifilando più di un secondo al brasiliano Oliveira Conceicao. Infine, ...

...fondata da Alex Zanardi che mira ad offrire a coloro che vogliono praticare una disciplinauna concreta opportunità, in particolare con il ciclismo, il triathlon e l'In merito agli spazi per l'outdoor, la corsa su pista e l'troveranno una migliore ... Anche della mappa olimpica e". Atletica paralimpica, l'ossolano Nicholas Zani terzo a Parigi Martina Caironi ci ha fatto abituare. La ‘donna dei record’ non si smentisce nemmeno oggi, alla giornata conclusiva della spedizione azzurra al Grand Prix di Parigi. A soli 10 giorni dal primato mondi ...Atletica paralimpica Dopo essersi ripresa il record del mondo dei 100 metri T63, la bergamasca Martina Caironi ha migliorato anche quello del salto in lungo che già deteneva: 5,46 al World Athletics G ...