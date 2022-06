Pubblicità

sportli26181512 : Atalanta, Ederson si allontana: nuovo nome per il centrocampo: I 15 milioni messi sul piatto dall'ad di Atalanta Lu… - FootballScout24 : RT @Filippomaggi97: ?? #Atalanta pronta a alzare la posta per #Ederson (prima proposta 15 milioni). È lui il preferito, anche dell'allenator… - BeremyJoga : Ciao @Atalanta_BC, entro 1 Luglio comprare Singo ed Ederson e nessuno si farà male - AmoBergamo : #Bergamo Ederson costa tanto, Ilic del Verona è più di un'idea (con Piccoli e Sutalo nell'operazione?) - Filippomaggi97 : ?? #Atalanta pronta a alzare la posta per #Ederson (prima proposta 15 milioni). È lui il preferito, anche dell'allen… -

... qualche spiffero inizia a circolare e racconta di come l'si stia muovendo per regalare un nuovo centrocampista a Gasperini . Recentemente si è parlato didella Salernitana come ...Di contro, l'ha stoppato la propria offerta pera quota 15 milioni. La Salernitana la considera una cifra non adeguata ma nello stesso tempo strizza l'occhio a qualche giocatore ...dell'Hellas Verona o Ederson(SCHEDA) della Salernitana (Viola News) Come riporta TMW, il centrocampista acquistato a titolo definitivo a gennaio per sei milioni di euro e nel mirino di Atalanta, Inter ...Secondo l'Eco di Bergamo l'Atalanta è in pressing su Ilic. Il centrocampista del Verona è la prima alternativa a Ederson, mediano ...