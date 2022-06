Asta pazzesca in India fra giganti globali per avcere il cricket in diretta TV (Di venerdì 10 giugno 2022) Disney pronta a difendere il titolo nella battaglia da 5 miliardi di dollari sul cricket Financial Times, pagina 6, di Benjamin Parker, Christoher Grimes e Chloe Cornish. Il mese scorso più di 100 mila persone hanno affollato lo stadio Indiano Narendra Modi per assistere alla finale della Indian Premier League di cricket, con l’astro nascente Shubman Gill che ha conquistato il titolo per i Gujarat Titans. Altri milioni di persone in India si sono sintonizzate sulla rete televisiva Disney Star e sulla sua piattaforma di streaming Hotstar per guardare l’IPL, un torneo che probabilmente ha fatto più di ogni altra cosa per spingere la crescita degli abbonati del gruppo statunitense di intrattenimento in Asia. Disney si prepara ora a difendere il proprio titolo. Dopo cinque stagioni nelle mani del gruppo, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 10 giugno 2022) Disney pronta a difendere il titolo nella battaglia da 5 miliardi di dollari sulFinancial Times, pagina 6, di Benjamin Parker, Christoher Grimes e Chloe Cornish. Il mese scorso più di 100 mila persone hanno affollato lo stadiono Narendra Modi per assistere alla finale dellan Premier League di, con l’astro nascente Shubman Gill che ha conquistato il titolo per i Gujarat Titans. Altri milioni di persone insi sono sintonizzate sulla rete televisiva Disney Star e sulla sua piattaforma di streaming Hotstar per guardare l’IPL, un torneo che probabilmente ha fatto più di ogni altra cosa per spingere la crescita degli abbonati del gruppo statunitense di intrattenimento in Asia. Disney si prepara ora a difendere il proprio titolo. Dopo cinque stagioni nelle mani del gruppo, ...

