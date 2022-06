Associazione Marina: dialogo con Marco Volpi, leader dei pescatori italiani (Di venerdì 10 giugno 2022) Fortemente voluto dal presidente Massimo D’Alessio l’incontro con Marco Volpi – il più titolato tra i pescatori italiani – si è rivelato un successo per tutta l’Associazione Marina Fips di Molo Manfredi. L’incontro, che ha preso la forma di un gustoso aperitivo ha visto la presenza, molto partecipativa, di gran parte dei soci. L’Associazione Marina fa della pesca sportiva e sostenibile e della solidarietà la propria mission. Lui, Marco Volpi, tra i primi al mondo nella ‘Canna da natante’, ha subito compreso la grande competenza dei pescatori salernitani ed ha interagito per un paio d’ore. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di venerdì 10 giugno 2022) Fortemente voluto dal presidente Massimo D’Alessio l’incontro con– il più titolato tra i– si è rivelato un successo per tutta l’Fips di Molo Manfredi. L’incontro, che ha preso la forma di un gustoso aperitivo ha visto la presenza, molto partecipativa, di gran parte dei soci. L’fa della pesca sportiva e sostenibile e della solidarietà la propria mission. Lui,, tra i primi al mondo nella ‘Canna da natante’, ha subito compreso la grande competenza deisalernitani ed ha interagito per un paio d’ore. La Denuncia.

Pubblicità

stellajerico2 : RT @idea_radio: Non solo spiaggia: si puliscono anche i fondali #Civitavecchia L'associazione Fare Verde mette in acqua i volontari sommozz… - idea_radio : Non solo spiaggia: si puliscono anche i fondali #Civitavecchia L'associazione Fare Verde mette in acqua i volontari… - histoniumnet : L'Amministrazione comunale di Vasto, il gruppo 'Raffaele Paolucci' dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia... - cilentano_it : L’Associazione Tuttinsieme dà appuntamento a settembre, nell’incantevole cornice di Marina di Camerota, per il mome… - PriscoAnnella : Giornata intensa e densa di emozioni. Onorata del Premio Speciale della Critica, nell’ambito del Premio Lord Byron… -