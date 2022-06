Assalto Capitol Hill, Trump sotto accusa per il tentato golpe. 'In quei video scene di guerra' (Di venerdì 10 giugno 2022) Donald Trump ha acceso la fiamma del tentato golpe del 6 gennaio. Nella sua prima udienza pubblica la commissione d'inchiesta sull'Assalto al Campidoglio ricorda agli americani quanto accaduto in quel ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Donaldha acceso la fiamma deldel 6 gennaio. Nella sua prima udienza pubblica la commissione d'inchiesta sull'al Campidoglio ricorda agli americani quanto accaduto in quel ...

Pubblicità

Moixus1970 : RT @LaNotiziaTweet: Donald #Trump sotto accusa per tentato golpe. Per la Commissione d'inchiesta del Congresso l'ex presidente Usa incoragg… - ilfoglio_it : L'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 è stata la mattana di una folla di teppisti presi dalla foga o l’esecuz… - LaNotiziaTweet : Donald #Trump sotto accusa per tentato golpe. Per la Commissione d'inchiesta del Congresso l'ex presidente Usa inco… - ilriformista : Nel corso della prima udienza pubblica mostrato un video inedito dell'assalto. Le accuse al tycoon, anche dai repub… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Trump accusato di tentato golpe, 'processo' in diretta tv. L'ira di Donald: un circo #capitolhill #statiuniti #6gennaio htt… -