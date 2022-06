Assalto al Congresso Usa, prima udienza della commissione d’inchiesta: “Trump incoraggiò il tentato golpe”. Il suo staff: “È un circo” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il “tentato golpe” a Capitol Hill è stato condotto da “nemici interni” su incoraggiamento di Donald Trump. È l’ex capo della Casa Bianca, secondo il presidente della commissione di inchiesta sul 6 gennaio, Bennie Thompson, il responsabile politico e morale dell’Assalto al Campidoglio nel giorno della vittoria elettorale di Joe Biden a discapito proprio del tycoon repubblicano. Nel corso della prima udienza pubblica sull’attacco al Congresso, la commissione non fa sconti a Trump e chiede che si arrivi presto a stabilire ogni responsabilità sull’accaduto: “Gli americani meritano una risposta. Il 6 gennaio e le bugie che hanno portato all’insurrezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Il “” a Capitol Hill è stato condotto da “nemici interni” su incoraggiamento di Donald. È l’ex capoCasa Bianca, secondo il presidentedi inchiesta sul 6 gennaio, Bennie Thompson, il responsabile politico e morale dell’al Campidoglio nel giornovittoria elettorale di Joe Biden a discapito proprio del tycoon repubblicano. Nel corsopubblica sull’attacco al, lanon fa sconti ae chiede che si arrivi presto a stabilire ogni responsabilità sull’accaduto: “Gli americani meritano una risposta. Il 6 gennaio e le bugie che hanno portato all’insurrezione ...

