Assalto al Congresso, Trump sulla graticola: “Ha cercato di fare un golpe” (Di venerdì 10 giugno 2022) Donald Trump al centro della prima udienza della Commissione d’inchiesta sull’Assalto al Campidoglio di Washington, sede del Congresso Usa, del 6 gennaio 2021. L’atteso appuntamento si è tenuto venerdì 10 giugno. Secondo i parlamentari l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha acceso la miccia, metaforicamente parlando, del tentato golpe dello scorso anno. Come è noto, migliaia di persone, seguaci di Trump da poco sconfitto alle elezioni presidenziali da Joe Biden, assaltarono letteralmente il Congresso. Penetrarono all’interno travolgendo il cordone dei pochi poliziotti presenti e si scontrarono con le forze dell’ordine anche dentro l’edificio. Deputati e senatori furono fatti scappare da uscite secondarie. Secondo da sinistra, Bennie Thpmpson, terza, Liz ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Donaldal centro della prima udienza della Commissione d’inchiesta sull’al Campidoglio di Washington, sede delUsa, del 6 gennaio 2021. L’atteso appuntamento si è tenuto venerdì 10 giugno. Secondo i parlamentari l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha acceso la miccia, metaforicamente parlando, del tentatodello scorso anno. Come è noto, migliaia di persone, seguaci dida poco sconfitto alle elezioni presidenziali da Joe Biden, assaltarono letteralmente il. Penetrarono all’interno travolgendo il cordone dei pochi poliziotti presenti e si scontrarono con le forze dell’ordine anche dentro l’edificio. Deputati e senatori furono fatti scappare da uscite secondarie. Secondo da sinistra, Bennie Thpmpson, terza, Liz ...

Linkiesta : Le accuse contro #Trump per l’assalto al Congresso del 6 gennaio - Wleimmersioni : RT @dariodangelo91: 1/n I maggiori canali tv in America hanno fatto spazio nei palinsesti, i Democratici hanno organizzato addirittura dei… - anglotedesco : Audizioni show sull'assalto al Congresso Usa - Comemigirano : Ma come si fa a dire certe stronzate? In che modo quella gente avrebbe mai potuto controllare l'intero paese? I D… - infoitinterno : Assalto al Congresso Usa, prima udienza della commissione d’inchiesta: “Trump incoraggiò il… -