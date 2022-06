Asensio, Manchester United favorito (Di venerdì 10 giugno 2022) Marco Asensio potrebbe presto diventare un giocatore del Manchester United. I Red Devils, alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Marcopotrebbe presto diventare un giocatore del. I Red Devils, alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione...

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Manchester United are interested in Marco Asensio. ???? ??#MUFC ? #HalaMadrid ?? VOLE ?? ?? - sportli26181512 : Asensio, Manchester United favorito: Marco Asensio potrebbe presto diventare un giocatore del Manchester United. I… - thylonmartins1 : RT @BlancosCentral: ??| Manchester United are interested in Marco Asensio. @Ekremkonur [??] - novusportsen : ?? Manchester United are interested in Marco Asensio. ?? Sky Sport - novusports : ?? Manchester United, Marco Asensio ile ilgileniyor. ?? Sky Sport -