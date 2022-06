Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Natalia Grossman e Yannick Flohé svettano nelle qualificazioni (Di venerdì 10 giugno 2022) Inizia con un turno di qualificazioni il week-end di Bressanone di Coppa del Mondo per quanto riguarda l’Arrampicata sportiva. Il boulder sarà protagonista per l’intero fine settimana, un format particolare rispetto a quello che abbiamo commentato in altre occasioni. Iniziamo dal settore femminile con l’americana Natalia Grossman (5T5Z 5 5) che ha primeggiato nella giornata odierna davanti alla francese Gibert Fanny (5T5Z 6 5) ed alla tedesca Hannah Meul (5T5Z 11 10). La cinese Zhilu Luo (5T5Z 7 6) e la coreana Chaehyun Seo (5T5Z 7 7) inseguono nell’ordine precedendo Serika Okawachi (4T5Z 5 5) e la serba Stasa Gejo (5T5Z 9 8). Più attardate le nostre connazionali. 15mo posto infatti per Camilla Moroni (4T5Z13 10), 21mo per Gorgia Tesio (3T5Z 5 11). 25ma piazza (2T5Z 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Inizia con un turno diil week-end di Bressanone didelper quanto riguarda l’. Il boulder sarà protagonista per l’intero fine settimana, un format particolare rispetto a quello che abbiamo commentato in altre occasioni. Iniziamo dal settore femminile con l’americana(5T5Z 5 5) che ha primeggiato nella giornata odierna davanti alla francese Gibert Fanny (5T5Z 6 5) ed alla tedesca Hannah Meul (5T5Z 11 10). La cinese Zhilu Luo (5T5Z 7 6) e la coreana Chaehyun Seo (5T5Z 7 7) inseguono nell’ordine precedendo Serika Okawachi (4T5Z 5 5) e la serba Stasa Gejo (5T5Z 9 8). Più attardate le nostre connazionali. 15mo posto infatti per Camilla Moroni (4T5Z13 10), 21mo per Gorgia Tesio (3T5Z 5 11). 25ma piazza (2T5Z 3 ...

Pubblicità

espressione24 : FILETTINO - L’11 e il 12 giugno, con inizio alle ore 9, gli scalatori (e non) di Italia sono invitati per la due gi… - JuriJurido : Premetto che anche super sportiva!! Triathlon,MTB ciclismo strada,runner,nuotatrice ed arrampicata!!!!! - Calciodiretta24 : Arrampicata sportiva, 5° prova stagionale alla Vertikale di Bressanone - Sevenpress : Coppa del Mondo Boulder, 4 giorni di arrampicata sportiva in Alto Adige - gdstwits : Coppa del Mondo Boulder: Lets’Go! L’Italia dell’Arrampicata sportiva è pronta -