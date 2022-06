(Di venerdì 10 giugno 2022) Stanno per arrivare a destinazione le- le prime "" - contenute nel terzo decreto interministeriale sul sostegno militare all'pubblicato in Gazzetta...

Zelensky ha aggiunto di aver evocato con Macron gli aiuti militari compresi quelli di "". Parigi ha confermato la telefonata tra i due leader e ha aggiunto che Macron avrebbe chiesto all'...Zelensky ha aggiunto di aver evocato con Macron gli aiuti militari compresi quelli di "". Parigi ha confermato la telefonata tra i due leader e ha aggiunto che Macron avrebbe chiesto all'... Armi pesanti italiane all'Ucraina, dai veicoli Lince agli obici FH-70: ecco la svolta di Roma Il presidente ucraino: questa è la battaglia decisiva per le sorti dell’Est. Alte le perdite su entrambi i fronti ma l’offensiva a Sud potrebbe creare problemi a Mosca ...Stanno per arrivare a destinazione le armi italiane - le prime "pesanti" - contenute nel terzo decreto interministeriale sul sostegno militare all'Ucraina pubblicato in ...