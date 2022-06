Armato di pistola inseguiva i passanti, paura ad Altavilla Irpina (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAltavilla Irpina (AV) – Armato di pistola inseguiva i passanti provocando il fuggi fuggi generale in pieno centro di Altavilla Irpina. L’uomo, un quarantenne del posto, senza alcuna motivazione puntava l’arma al volto dei passanti che incrociava sul suo cammino. In seguito a numerose segnalazioni di quanto stava accadendo, è giunta sul posto una pattuglia del 112 dei carabinieri che, utilizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica, risaliva alla identità dell’uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato l’arma, una pistola “air soft gun”, senza tappo rosso, simile a quella in dotazione alle forze di polizia. Nei confronti dell’uomo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) –diprovocando il fuggi fuggi generale in pieno centro di. L’uomo, un quarantenne del posto, senza alcuna motivazione puntava l’arma al volto deiche incrociava sul suo cammino. In seguito a numerose segnalazioni di quanto stava accadendo, è giunta sul posto una pattuglia del 112 dei carabinieri che, utilizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica, risaliva alla identità dell’uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato l’arma, una“air soft gun”, senza tappo rosso, simile a quella in dotazione alle forze di polizia. Nei confronti dell’uomo ...

